В центре Киева пассажира метро ударили ножом: опубликовано фото

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в ранении ножом пассажира метро.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, у выхода из станции метро "Контрактовая площадь" правоохранители заметили потасовку между двумя мужчинами, впоследствии один из них бросился бежать.

Сотрудники полиции догнали незнакомца и выяснили, что он ранил ножом второго участника конфликта.

Сообщается, что с целью документирования преступления на место вызвали следственно-оперативную группу, а также бригаду скорой помощи. Начато уголовное производство.

В свою очередь, потерпевший сообщил, что у него возник конфликт с неизвестным, который ножом ударил его в плечо. С колото-резаным ранением мужчину доставили в больницу. С места происшествия криминалисты изъяли нож, который направлен на экспертное исследование.

По словам полицейских, правонарушителем оказался 34-летний киевлянин, не имевший ранее проблем с законом. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", вечером 17 ноября в одном из игровых залов Киева произошла кровавая резня.