Скандал из-за антиукраинского видео польской студентки: что грозит девушке

Прокуратура Польши начала расследование против студентки одного из ВУЗов из-за ксенофобских оскорблений в адрес украинки, ехавшей с ней в поезде.
Об этом сообщает TVN.
Девушка сняла на видео свое недовольство, что украинка села на ее место в поезде. При этом украинку она называла "украинской к*рвой", "стервой" и "*баной уборщицей".
Затем девушка заверила, что не поддерживает национализм или дискриминацию, и назвала инцидент "шуткой".
Однако из-за этой ситуации студентку отстранили от учебы в университете, а прокуратура начала расследование.
По словам пресс-секретаря районной прокуратуры Кшиштофа Стодольного, расследование касается публичного оскорбления через интернет неизвестной в настоящее время гражданки украинской национальности и украинского населения.
Прокуратура собирает дополнительные доказательства по делу. Польской гражданке грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.
Как сообщал "Апостроф", в Польше будут судить двух мужчин, которые жестоко избили 20-летнего студента из Украины.