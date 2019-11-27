Скандал из-за антиукраинского видео польской студентки: что грозит девушке

Прокуратура Польши начала расследование против студентки одного из ВУЗов из-за ксенофобских оскорблений в адрес украинки, ехавшей с ней в поезде.

Об этом сообщает TVN.

Девушка сняла на видео свое недовольство, что украинка села на ее место в поезде. При этом украинку она называла "украинской к*рвой", "стервой" и "*баной уборщицей".

Затем девушка заверила, что не поддерживает национализм или дискриминацию, и назвала инцидент "шуткой".

Однако из-за этой ситуации студентку отстранили от учебы в университете, а прокуратура начала расследование.

По словам пресс-секретаря районной прокуратуры Кшиштофа Стодольного, расследование касается публичного оскорбления через интернет неизвестной в настоящее время гражданки украинской национальности и украинского населения.

Прокуратура собирает дополнительные доказательства по делу. Польской гражданке грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Как сообщал "Апостроф", в Польше будут судить двух мужчин, которые жестоко избили 20-летнего студента из Украины.