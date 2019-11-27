RU  UA  EN

четверг, 28 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

28 ноября

00:10
В Киеве заметили малолетнюю воровку: сеть возмутило видео
00:04
Войска Путина в Ливии могут вызвать кровавую бойню: США сделали тревожное заявление

27 ноября

23:57
Астрономы обнаружили необычные черные дыры: опубликовано фото
23:45
Теперь "воюют" с властями в тылу: под Херсоном разгорелся скандал с морпехами ВСУ, видео
23:27
Скандал из-за антиукраинского видео польской студентки: что грозит девушке
23:15
В центре Киева произошел масштабный блэкаут: фото и последние подробности
22:45
Едет на человеческой тяге: появились забавные фотожабы на Tesla Cybertruck в России
22:45
В Украине торгуют носками с цитатой Зеленского: опубликованы фото
22:25
Ученые нашли мумию щенка, умершего тысячи лет назад: опубликованы фото
22:10
Глава украинской делегации в ПАСЕ объяснила свое присутствие в Москве во время Евромайдана
21:55
Как НАБУ задерживало бизнесмена Альперина: появилось видео
21:50
Суд принял решение по Садовому
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандал из-за антиукраинского видео польской студентки: что грозит девушке

среда, 27 ноября 2019, 23:27
переглянути новину українською

Прокуратура Польши начала расследование против студентки одного из ВУЗов из-за ксенофобских оскорблений в адрес украинки, ехавшей с ней в поезде.

Об этом сообщает TVN.

Девушка сняла на видео свое недовольство, что украинка села на ее место в поезде. При этом украинку она называла "украинской к*рвой", "стервой" и "*баной уборщицей".

Затем девушка заверила, что не поддерживает национализм или дискриминацию, и назвала инцидент "шуткой".

Однако из-за этой ситуации студентку отстранили от учебы в университете, а прокуратура начала расследование.

По словам пресс-секретаря районной прокуратуры Кшиштофа Стодольного, расследование касается публичного оскорбления через интернет неизвестной в настоящее время гражданки украинской национальности и украинского населения.

Прокуратура собирает дополнительные доказательства по делу. Польской гражданке грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Как сообщал "Апостроф", в Польше будут судить двух мужчин, которые жестоко избили 20-летнего студента из Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

План "Перехват" и выбитые окна: за что взорвали авто адвоката посреди Харькова

Поехал на "красный" - ребенок в коме: что известно о страшном ДТП с Кулебой под Киевом

Это не корабли, а металлические болванки: что Россия сделала с захваченными у Украины боевыми катерами

Гибель военных в Балаклее: кто должен ответить за взрыв

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: