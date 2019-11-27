В Украине арестовали педофила, который участвовал в групповом изнасиловании: фото

В Киеве Шевченковский районный суд арестовал подозреваемого в изнасиловании, который пять лет скрывался от следствия на территории Молдовы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Согласно сообщению, в 2014 году в столичную полицию обратилась женщина с сообщением о том, что застала сына за просмотром в социальной сети видео изнасилования девушки.

Следователи начали уголовные производства по ч. 2 ст. 127 (Пытки), ч. 2 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Был изъят видеоматериал с признаками детской порнографии.

Как сообщил начальник Шевченковского райуправления столичной полиции Дмитрий Шумейко, правоохранители установили всех пятерых участников преступления, четырех подозреваемых задержали.

Пятый фигурант уголовного производства успел покинуть Украину и все время скрывался на территории Молдовы.

"С помощью местных коллег подозреваемого удалось задержать, и на украинской границе нам его передали. Конвой доставил задержанного в Киев", - сообщил Шумейко.

В возможности внесения залога суд насильнику отказал, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре двое парней в Уманском районе Черкасской области изнасиловали 16-летнюю девушку в арендованной квартире.