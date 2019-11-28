RU  UA  EN

четверг, 28 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

28 ноября

15:35
В Украине назвали впечатляющую сумму убытков от мародерства россиян на кораблях
15:24
Ложь дошла до наших дней: режиссер фильма "Цена правды" о Голодоморе, пропаганде и задачах культуры
15:09
Нацбанк подал иск в суд на депутата от "Слуги народа": всплыли резонансные детали
14:59
Топ-чиновница МИД Украины уходит в отставку: опубликован документ
14:54
Светятся от счастья: принц Гарри и Меган Маркл показали неопубликованное ранее свадебное фото
14:52
Плюнул в лицо: еще один "слуга народа" рассказал, за что получил судимость
14:43
О чем Зеленский будет говорить с Путиным в Париже: названы ключевые вопросы
14:10
Оружие и блокнот с "тайнами": появились первые данные об итогах обысков у Зверобой
13:38
Валялась по полу, кричала, лаяла: украинская певица рассказала о панических атаках
13:34
Вступил в силу новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе: что нужно знать
13:30
"Прорыва" не будет: озвучен тревожный прогноз по встрече Зеленского с Путиным
13:25
Даже не все знают, кто такой: в сети ажиотаж из-за новых данных по рейтингу Зеленского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Киев внезапно обрушился "снегопад": в сети показали необычные фото

четверг, 28 ноября 2019, 14:29
переглянути новину українською
Фото: Facebook

28 ноября в Киеве начали укрывать снегом Голосеевскую горку и склон в Протасовом Яру, где каждый год проходят лыжные катания.

Об этом говорится в сообществе "Типичное Голосеево – Киев" в социальных сетях.

В частности, в сети показали впечатляющие фото.

По данным организаторов, нижняя часть Голосеевской горки будет открыта для посетителей уже 29 ноября.

Напомним, что в сети появилось фото снега в горах, сделанное с одной из наивысших точек украинских Карпат – вершины горы Поп Иван Черногорский.

Также "Апостроф" сообщал, что в социальных сетях опубликовали атмосферные фотографии зимней погоды в оккупированном Россией Крыму.

Ранее стало известно, что декабрь в 2019 году будет теплее, чем обычно, но в конце месяца в Украину придут морозы.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

План "Перехват" и выбитые окна: за что взорвали авто адвоката посреди Харькова

Поехал на "красный" - ребенок в коме: что известно о страшном ДТП с Кулебой под Киевом

Это не корабли, а металлические болванки: что Россия сделала с захваченными у Украины боевыми катерами

Гибель военных в Балаклее: кто должен ответить за взрыв

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: