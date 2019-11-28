На Киев внезапно обрушился "снегопад": в сети показали необычные фото

28 ноября в Киеве начали укрывать снегом Голосеевскую горку и склон в Протасовом Яру, где каждый год проходят лыжные катания.

Об этом говорится в сообществе "Типичное Голосеево – Киев" в социальных сетях.

В частности, в сети показали впечатляющие фото.

По данным организаторов, нижняя часть Голосеевской горки будет открыта для посетителей уже 29 ноября.

Напомним, что в сети появилось фото снега в горах, сделанное с одной из наивысших точек украинских Карпат – вершины горы Поп Иван Черногорский.

Также "Апостроф" сообщал, что в социальных сетях опубликовали атмосферные фотографии зимней погоды в оккупированном Россией Крыму.

Ранее стало известно, что декабрь в 2019 году будет теплее, чем обычно, но в конце месяца в Украину придут морозы.