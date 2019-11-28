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Пришлось вызывать копов: в Киеве неадекват устроил дикий погром в метро, фото и видео

четверг, 28 ноября 2019, 11:13
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28 ноября в Киеве на станции метро "Оболонь" агрессивно настроенный мужчина изрядно напугал жителей и гостей города своим поведением.

Как пишет "Киев Оперативный" в социальных сетях, здесь неадекватный молодой человек устроил переполох, когда неожиданно начал бросаться стеклянными бутылками в работников метрополитена.

Успокоить дебошира смогли спустя некоторое время. Это удалось только четверым мужчинам, в числе которых были и правоохранители.

"Неизвестно, что ему сделают, но хотелось бы, чтобы таких неадекватов не подпускали к людям", - говорится в сообщении городского паблика.

Напомним, что появились новые подробности скандального эпизода с полицейским, который ночью во вторник, 12 ноября, в Харькове устроил стрельбу на станции метро "Научная".

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