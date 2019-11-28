В Днепре маршрутка столкнулась с грузовиком: есть пострадавшие, фото

В четверг, 28 ноября, в Днепре на перекрестке проспекта Слобожанского и улицы Байкальской столкнулись грузовик MAN и маршрутка, которая двигалась по направлению "Днепр-Новомосковск", в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

Известно, что удар пришелся на правую часть кузова маршрутки. Столкновение оказалось настолько сильным, что пассажирский автобус развернуло, и он остановился возле парковки супермаркета.

В аварии пострадали мужчина и женщина. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в городскую больницу №6.

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Из-за того, что авария произошла на перекрестке, на проспекте Слобожанском образовалась масштабная пробка.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 27 ноября, вечером в Днепре произошло серьезное ДТП, в результате которого автомобиль сбил 15-летнего подростка.