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Гибель украинских альпинистов в Словакии: появились фото с места трагедии

пятница, 29 ноября 2019, 13:08
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Появились подробности гибели двух украинских альпинистов в Словакии, которые получили смертельные травмы при восхождении на гору Ломницкий Штит в горах Высокие Татры на востоке страны.

Как сообщили в пресс-службе Горной спасательной службы Словакии, альпинисты попросили о помощи по линии экстренной помощи во второй половине дня 28 ноября.

Погибшие Владимир Михалко и Ирина Скрылева были в группе альпинистов в составе 11 человек. Внезапно они сорвались с обрыва и получили серьезные травмы.

На помощь альпинистам были отправлены две группы спасателей пожарной бригады из 14 человек. Первая группа после прибытия на место происшествия обнаружила два тела без признаков жизни.

Тела погибших доставили в морг в Новом Смоковце, где они были приняты сотрудниками полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский альпинист погиб на самой высокой вершине России.

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