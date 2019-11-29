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Под Ровно в смертельном ДТП разворотило грузовик: опубликованы жуткие фото

пятница, 29 ноября 2019, 12:37
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На трассе Киев-Чоп в Ровенской области произошло серьезное ДТП, в котором один водитель погиб, а другой попал в реанимацию.

Как сообщили в пресс-служба Национальной полиции, авария произошла 29 ноября.

Здесь столкнулись грузовик Iveco, за рулем которого был 22-летний житель Киевской области, и Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 24-летний житель Харьковской области.

По неустановленным причинам, водитель грузовика выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате ДТП водитель грузовика выжил и был доставлен в больницу. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом предплечья и закрытую травму грудной клетки. Водитель микроавтобуса от полученных травм погиб на месте происшествия. Его тело из искореженного транспортного средства деблокировали спасатели.

ДТП на трассе Киев-Чоп
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ДТП на трассе Киев-Чоп
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ДТП на трассе Киев-Чоп
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ДТП на трассе Киев-Чоп
1 / 1
ДТП на трассе Киев-Чоп
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ДТП на трассе Киев-Чоп
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Напомним, что жалобу на приговор осужденной за смертельное ДТП в Харькове на улице Сумской Елены Зайцевой, которую она подала в Верховный суд, не взяли в рассмотрение.



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