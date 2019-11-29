Собирались облить зеленкой: фигурант дела Гандзюк дал новые показания

Предполагаемый организатор убийства Катерины Гандзюк Алексей Левин, который скрывается от следствия за границей, рассказал журналистам о том, как планировалось нападение на активистку и советницу мэра Херсона.

Об этом сообщается в программе "Слідство.Info".

Левин прислал журналистам аудиозапись с ответами на их вопросы. По его словам, о "мести" Гандзюк начали говорить после митинга под стенами Херсонской областной госадминистрации против сожжения и незаконной вырубки леса. Игорь Павловский заподозрил, что Гандзюк поддерживает активиста Александра Цегельника, который выступал на митинге, и был его "личным врагом".

"Кто-то предложил: "вот, мол, надо что-то с ней сделать. Зайти, например, на рабочее месте и бросить в мусорный бак. "А как вы себе это представляете? Как зайти в горсовет, как "мусорный бак", как тянуть ее через горсовет? И, кажется, даже я сказал (не буду сейчас это отрицать, возможно, потому что время прошло), чтобы облить зеленкой. (Почему зеленкой? Потому что это наиболее распространенная форма в Украине. Я имею в виду: всех чиновников на каких митингах обливают зеленкой) и сфотографировать", - утверждает Левин.

По его словам, при этом разговоре присутствовали около 5 человек, в том числе фигуранты дела Торбин и Павловский.

"И кто-то предложил ее очернить. Взять ведро дерьма, зайти и облить. Как это сделать? Павловский сказал, что у него есть какой-то человек, который проведет всех этих ребят, они зайдут с какого-то входа. Не с центрального, зайдут прямо в кабинет. Обольют дерьмом и сразу это все сфотографируют и потом это все выложат в интернет. Была такая ситуация", - добавил он.

Также Левин заявил, что о нападении на Гандзюк он якобы узнал из прессы.

Напомним, подробнее о расследовании дела Гандзюк читайте в материале "Апострофа": Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк до сих пор на свободе.