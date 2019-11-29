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В Запорожье водители маршруток прямо на дороге устроили битву: видео

пятница, 29 ноября 2019, 11:32
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В социальных сетях обсуждают жестокую драку двух водителей маршрутных такси в Запорожье.

Как пишут городские паблики, инцидент произошел на районе Победа.

"Битвы маршрутчиков переходят на новый уровень! На Победе прошла открытая тренировка чемпионата города по UFC среди водителей маршруток. Свои умения показывали водители 54й и 67й маршрутки. По очкам победил водитель 54ки", - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно, как один водитель завалил второго на пол. В ситуацию вмешался один человек, после чего разнимать их стало еще несколько неравнодушных граждан.

Напомним, что в сети активно обсуждают конфликт между водителями маршрутных такси в Одессе, которые решили выяснить отношения прямо на проезжей части.

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