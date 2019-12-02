Посадили чудом: стало известно о серьезном ЧП с самолетом Путина

Экипаж самолета президента России Владимира Путина 28 ноября совершил крайне сложную посадку борта при сильнейшем тумане в Бишкеке.

По словам летчиков, перед посадкой погода менялась "каждые десять минут", а при снижения условия стали только хуже. По этой причине самолет ушел на запасной круг и пошел на снижение.

Пилоты говорят, что решение пойти на посадку не было необдуманным.

Известно, что самолет Путина изначально хотели направить в Алма-Ату, но командир воздушного судна отказался от такого варианта и садил самолет практически "на ощупь".

Напомним, что 30 ноября в американском штате Южная Дакота разбился легкомоторный самолет Pilatus PC-12, в результате чего погибли девять человек.