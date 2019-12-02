В Канаде из-за мощного снегопада десятки авто попали в смертельное ДТП: фото

В Канаде произошла авария, в результате столкновения 40 автомобилей из-за непогоды в провинции Онтарио погиб один человек, еще 20 пострадали.

Об этом сообщает Globalnews со ссылкой на местную полицию.

“Один человек погиб в результате масштабного столкновения автомобилей на автобане возле Кингстона в воскресенье после обеда”, - говорится в сообщении.

Фото: Globalnews

По данным правоохранителей, речь идет о столкновении до 40 автомобилей.

Как сообщили в госпитале Кингстона, к ним прибыло почти 20 человек с незначительными травмами.

Известно, что авария в Онтарио произошла на фоне непогоды и предупреждения о снегопадах в регионе.

Фото: Globalnews

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