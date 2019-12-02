RU  UA  EN

понедельник, 2 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 декабря

14:00
В Ровно простились с молодым бойцом, погибшим на Донбассе: фото
13:56
Обвиняли в "убийствах" русских: появился подробный рассказ ветерана АТО о задержании в Польше
13:55
Выжидал у ресторана: появились данные о подозреваемом в покушении на депутата в Киеве
13:52
Дочь Джонни Деппа рассказала о воспитании в семье знаменитых родителей
13:37
Известный своими ценами отель Софии Ротару в Крыму закрыли: названа причина
13:23
В Киеве продолжается строительство скандального дома-"монстра": опубликовано видео
13:17
Раскрыта "схема" на миллионы: в аэропорту Одессы прошли масштабные обыски
13:11
В Канаде из-за мощного снегопада десятки авто попали в смертельное ДТП: фото
13:00
Насильник, а не звезда: лекцию оскароносного режиссера бойкотировали из-за секс-скандала
12:34
Зверобой пришла в ГБР: появились интересные детали и фото
12:34
В Киеве обнаружили смертельную находку в парке: первые подробности и фото
12:27
В Украине такого не было никогда: опубликованы фото опасного оружия боевиков ЛДНР
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Выжидал у ресторана: появились данные о подозреваемом в покушении на депутата в Киеве

понедельник, 02 декабря 2019, 13:55
переглянути новину українською

Появились новые подробности задержания подозреваемого в покушении на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийстве его 3-летнего ребенка.

Как пишет в Facebook журналист Юрий Бутусов, подозреваемому 18 лет. В свою жертву он стрелял один раз из винтовки калибра 7,62 мм.

"Киллер караулил Соболева близ ресторана "Марио", опознал свою жертву в темноте. Очевидно, он получил наводку. Выстрел был произведен с небольшого расстояния, киллер целился в находившегося за рулем Соболева, но не учел скорость движения машины", - отмечает журналист.

По данным полиции, киллер действовал не один, и это было заказное покушение.

Главной версией нападения следствие считает конфликт Соболева с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым из-за контроля над торговой сетью "Обжора".

Как сообщал "Апостроф", 1 декабря, в центре Киева на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли Range Rover. Одна из пуль прошла через стекло со стороны водителя, но тяжелые ранения получил именно трехлетний ребенок. Вскоре выяснилось, что за рулем авто находился депутат Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) Вячеслав Соболев. Погибший ребенок - это его трехлетний сын Александр.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Стреляли в депутата - погиб ребенок: кто такой Вячеслав Соболев и за что его хотели убить

План "Перехват" и выбитые окна: за что взорвали авто адвоката посреди Харькова

Поехал на "красный" - ребенок в коме: что известно о страшном ДТП с Кулебой под Киевом

Это не корабли, а металлические болванки: что Россия сделала с захваченными у Украины боевыми катерами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: