Выжидал у ресторана: появились данные о подозреваемом в покушении на депутата в Киеве

Появились новые подробности задержания подозреваемого в покушении на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийстве его 3-летнего ребенка.

Как пишет в Facebook журналист Юрий Бутусов, подозреваемому 18 лет. В свою жертву он стрелял один раз из винтовки калибра 7,62 мм.

"Киллер караулил Соболева близ ресторана "Марио", опознал свою жертву в темноте. Очевидно, он получил наводку. Выстрел был произведен с небольшого расстояния, киллер целился в находившегося за рулем Соболева, но не учел скорость движения машины", - отмечает журналист.

По данным полиции, киллер действовал не один, и это было заказное покушение.

Главной версией нападения следствие считает конфликт Соболева с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым из-за контроля над торговой сетью "Обжора".

Как сообщал "Апостроф", 1 декабря, в центре Киева на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли Range Rover. Одна из пуль прошла через стекло со стороны водителя, но тяжелые ранения получил именно трехлетний ребенок. Вскоре выяснилось, что за рулем авто находился депутат Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) Вячеслав Соболев. Погибший ребенок - это его трехлетний сын Александр.