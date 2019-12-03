Автомобиль влетел в двери: появилось видео дикого погрома в пиццерии в Киеве

В сети было опубликовано видео, как 1 декабря в помещение ресторана быстрого питания в Киеве влетел автомобиль.

Видео было опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Так, на записи заметно, как в магазин входят несколько мужчин, один останавливается у двери и сразу же после этого в дверь въезжает черный автомобиль, вынося раму.

Судя по записи, пострадавших вследствие происшествия не было, поскольку все молодые люди успели отбежать от надвигающегося авто.

Запись сделана на камеру с монитора охраны ресторана.

"Полный трэш: появилось видео вчерашнего погрома в ресторане быстрого питания MisterCat (Позняки), а именно - момент, где автомобиль BMW влетает в двери заведения", - подписано видео.

Как сообщал "Апостроф", ранее в полиции объявили план-перехват из-за стрельбы в кафе, где из травматического оружия были ранены несколько иностранцев.