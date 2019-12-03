Скоро превратится в каток: появилось впечатляющее видео из затопленной Кирилловки

В популярном курортном поселке Кирилловка Запорожской области, который 22-23 ноября накрыло штормом, базы отдыха до самой дороги стоят в воде.

Об этом свидетельствует видео в YouTube.

"После шторма в Кирилловке прошла неделя, однако базы отдыха, расположенные на Федотовой косе, до сих пор затоплены. Вода доходит до проезжей части. Скоро это будет отличный каток", - сказано в комментарии к видео.

Как сообщал "Апостроф", 22-23 ноября в Кирилловке шквальный ветер поднимал в море огромные волны. По сообщению местных изданий, в поселке затопленными оказались 40 баз отдыха, спасателям пришлось эвакуировать людей с Бирючего острова.

В ноябре в аннексированном Россией Крыму шторм едва не сносил автомобили на Керченском мосту. Пользователи сети опубликовали снимки, на которых были видны мощные волны в Черном море, которые накрывали даже набережную.