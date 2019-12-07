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Названа фамилия еще одной сотрудницы колледжа, погибшей при пожаре в Одессе

суббота, 07 декабря 2019, 14:42
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В Одессе опознали еще одну жертву пожара в колледже. Как выяснилось, Коваль Мария Владимировна работала в колледже секретарем.

По данным местной местной прессы, поиски еще девятерых человек продолжаются.

В стационарах Одессы остаются 11 пострадавших от пожара, среди которых трое несовершеннолетних студентки колледжа. Также в числе пострадаших 8 взрослых.

По данным 18 пострадавших уже отпустили домой в связи с улучшением состояния здоровья под амбулаторное наблюдение.

Напомним, что спасатели продолжают разбирать завалы в Одесском колледже экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря вспыхнул пожар и погибли люди.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 6 декабря, на завалах пожара в колледже экономики и права был обнаружен еще один погибший.

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