Названа фамилия еще одной сотрудницы колледжа, погибшей при пожаре в Одессе

В Одессе опознали еще одну жертву пожара в колледже. Как выяснилось, Коваль Мария Владимировна работала в колледже секретарем.

По данным местной местной прессы, поиски еще девятерых человек продолжаются.

В стационарах Одессы остаются 11 пострадавших от пожара, среди которых трое несовершеннолетних студентки колледжа. Также в числе пострадаших 8 взрослых.

По данным 18 пострадавших уже отпустили домой в связи с улучшением состояния здоровья под амбулаторное наблюдение.

Напомним, что спасатели продолжают разбирать завалы в Одесском колледже экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря вспыхнул пожар и погибли люди.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 6 декабря, на завалах пожара в колледже экономики и права был обнаружен еще один погибший.