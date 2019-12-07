В Одессе простились с преподавательницей Анной Бортюк, погибшей при пожаре: фото

7 декабря во дворе дома на улице Академика Заболотного прошла церемония прощания с 43-летней Анной Бортюк, которая погибла во время пожара в одесском колледже.

Попрощаться с жертвой ужасной трагедии пришли родственники, студенты и коллеги.

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Как пишут местные СМИ, преподаватель высшей математики и информатики Анна Бортюк до последнего спасала студентов из горящего дома.

В итоге она скончалась от отравления угарным газом.

Напомним, что спасатели продолжают разбирать завалы в Одесском колледже экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря вспыхнул пожар и погибли люди.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 6 декабря, на завалах пожара в колледже экономики и права был обнаружен еще один погибший. Сейчас известно про 5 погибших при пожаре.