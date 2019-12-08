В России вспыхнул мощный пожар в гостинице с людьми: первые подробности и видео

В России в подмосковной деревне Ромашково вспыхнуло здание отеля, где были люди.

Об этом сообщают в Telegram-канале Life shot.

Огонь охватил 800 квадратных метров. В результате этого крыша здания частично обрушилась.

Из горящего отеля эвакуированы 19 постояльцев и 10 работников комплекса. Судьба еще одного человека пока неизвестна. Спасатели ведут его поиски.

По данным ресурса 360tv.ru, в отеле находились 30 человек: 20 постояльцев и 10 работников. 29 людей вышли самостоятельно.

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