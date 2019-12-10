Мог мстить за ребенка: выяснилась неожиданная деталь о стрелке, устроившем бойню в Чехии

В сети появилась неожиданная деталь о мужчине, который устроил стрельбу в чешской Остраве. Мотивом бойни могла быть месть.

Об этом сообщает LifeShot в Telegram.

По предварительной информации, мужчина таким образом мог мстить за то, что ранее в этой больнице при родах умер его ребёнок.

Вскоре выяснилось, что устроивший стрельбу в больнице покончил с собой.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Франции пожилой мужчина обстрелял мечеть. Вследствие происшествия два человека получили ранения. Позже его задержали сотрудники полиции - он оказался бывшим членом партии французских правых "Национальный фронт", которую возглавляет подруга российского президента Путина Марин Ле Пен.