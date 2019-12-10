Новый масштабный обмен пленными между Украиной и Россией: Киев назвал уточненные цифры

Во время нового обмена пленными на Донбассе, который по итогам "нормандского саммита" должен пройти до Нового года, украинская сторона хочет вернуть 77 человек.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНИАН.

"77 человек - это то количество людей, которых мы можем вернуть на сегодняшний день. Это подтвержденные лица со стороны Донецка (53 человека) и Луганская (24 человека)", - цитирует издание представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерию Лутковскую.

По словам Лутковской, следующее заседание Трехсторонней контрактной группы, в рамках которого будет обсуждаться вопрос обмена, состоится 18 декабря.

"Первый шаг (обмена – прим. ред.) - это все подтвержденные на всех подтвержденных, а второй шаг - все разыскиваемые на всех разыскиваемых, потому что мы знаем, что люди там есть, у нас есть справки, подтверждающие, что они находятся в местах лишения свободы, но их не подтвердили еще в ходе наших переговоров", - добавила она.

Подробнее о предыдущем обмене пленными, читайте в материале "Апострофа": Обмен завершен! Украинцы вернулись из российского плена: онлайн трансляция из "Борисполя".