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В Чили разбился самолет с десятками людей на борту: первые детали катастрофы

вторник, 10 декабря 2019, 07:59
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В Чили потерпел крушение самолет Hercules C130, на борту которого находилось 38 человек. Как пишут местные издания, спасатели не исключают, что в результате катастрофы могли остаться выжившие.

Самолет принадлежит ВВС Чили. В салоне находилось 17 военных и 21 гражданский.

Примерно через час после вылета с аэродрома в городе Пунта-Аренас пилот борта Hercules C130 перестал выходить на связь.

Конечным пунктом самолета должна была стать антарктическая база.

По уточненным данным, этим бортом перевозили персонал для обслуживания нефтепровода, который снабжает одну из баз. Поисками выживших занимаются военные и спасатели.

Напомним, что появились новые подробности авиакатастрофы самолета Ан-12 под Львовом, в результате которой погибли пять человек.

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