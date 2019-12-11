Попал в больницу: выяснились новые детали жестокого побоища в Раде

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец попал в больницу после жесткого побоища в Верховной Раде в среду, 11 декабря.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, нардеп в медучреждении с подозрением на сотрясение мозга.

"Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь - с применением силы. Мы никому не позволим в неполитический и непарламентский способ влиять на работу представителей народа Украины", - заявила Кравчук.

Как известно, конфликт в Раде возник из-за рассмотрения поправок к закону о рынке сельхозземель, "свободовцы" намеревались добиться снятия с рассмотрения законопроекта.

Подробнее о законопроекте читайте в материале "Апострофа": Давление на рынок земли идет только по одной причине, нам нужно успеть до конца года - Алексей Мушак.