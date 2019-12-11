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Трагедия в Одессе: количество жертв пожара возросло

среда, 11 декабря 2019, 22:48
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Спасатели обнаружили еще одно тело на месте пожара, который произошел в Одессе в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Тело обнаружили в 18:35 во время разбора завалов.

На настоящий момент известно про 13 погибших и 30 пострадавших. 8 человек находится в больницах.

Напомним, первой жертвой пожара официально стала 17-летняя Ксения Бабенко. Спасаясь от огня, девушка выбросилась из окна колледжа и сбила спасателя, который в тот момент поднимался по лестнице. Девушка скончалась в больнице. Вскоре стало известно о смерти спасателя.

Подробнее о жертвах пожара читайте в нашем материале.

Как сообщал "Апостроф", 11 декабря суд отправил директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

Ранее в Кабмине заявили о выделении почти 4 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожара и материальную помощь семьям погибших.

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