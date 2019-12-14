На Закарпатье молодая пара "под градусом" попала в смертельное ДТП: опубликованы фото

В селе Луково Иршавского района на Закарпатье автомобиль столкнулся с автобусной остановкой. В результате аварии погибла девушка в возрасте 17 лет.
Как сообщают местные СМИ, авария произошла 14 декабря, около четырех часов ночи.
По данным полиции, трагедия произошла на автодороге в селе Луково Иршавского района. Здесь на повороте автомобиль марки Volkswagen Passat иностранной регистрации выехал на встречную полосу и столкнулся с бетонной автобусной остановкой и деревом.
Также в аварии пострадал 20-летний житель села Белки. В данный момент он находится в больнице.
Интересно, что водитель утверждает, что за рулем авто находилась девушка.
Начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в пятницу, 13 декабря, в Киеве грузовик столкнулся с маршруткой, в салоне которой находились пассажиры.