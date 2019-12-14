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На Закарпатье молодая пара "под градусом" попала в смертельное ДТП: опубликованы фото

суббота, 14 декабря 2019, 12:04
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В селе Луково Иршавского района на Закарпатье автомобиль столкнулся с автобусной остановкой. В результате аварии погибла девушка в возрасте 17 лет.

Как сообщают местные СМИ, авария произошла 14 декабря, около четырех часов ночи.

По данным полиции, трагедия произошла на автодороге в селе Луково Иршавского района. Здесь на повороте автомобиль марки Volkswagen Passat иностранной регистрации выехал на встречную полосу и столкнулся с бетонной автобусной остановкой и деревом.

Также в аварии пострадал 20-летний житель села Белки. В данный момент он находится в больнице.

Интересно, что водитель утверждает, что за рулем авто находилась девушка.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в пятницу, 13 декабря, в Киеве грузовик столкнулся с маршруткой, в салоне которой находились пассажиры.

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