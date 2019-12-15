Девушка умерла за 20 минут: на оккупированном Донбассе произошло жуткое ДТП, фото

В оккупированной Россией Горловке (Донецкая область) в автомобильной аварии во время комендантского часа погибла девушка, которая служила в так называемой "полиции ДНР".

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан Штирлиц.

"Авария в Горловке 13.12.19, в ходе которой погибли водитель и пассажир, которые были в состоянии алкогольного опьянения", - прокомментировал он свой пост с информацией из сепаратистских интернет-ресурсов о случившемся ДТП.

В сообщении уточняется, что авария произошла около 2.30 ночи в районе шахты "Кочегарка", когда нетрезвый водитель не справился с управлением своего BMW. Вследствие столкновения со столбом молодой человек, находившийся за рулем, погиб на месте. Его пассажирка умерла через 20 минут в больнице.

Авторы публикации в сепаратистских СМИ удивляются, почему погибшие проигнорировали комендантский час, который действует на оккупированных территориях с 23.00 до 5.00.

"Ответ, почему для них не действовал комендантский час - на фото, где девушка в форме оккупационных войск", - считает блогер Анатолий Штефан Штирлиц.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети активно обсуждали информацию о том, что бывший "мэр" оккупированной Горловки Эдуард Матюха оказался разведчиком ГУР Минобороны Украины, и его возвращение на подконтрольную Украине территорию.