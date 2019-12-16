Накануне обсуждали свадьбу: российский профессор-убийца сделал страшное признание

Российский профессор-убийца Олег Соколов сделал откровенное признание о планируемой свадьбе с убитой им аспиранткой Анастасией Ещенко.

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

"Я понимаю, что совершил страшное и достоин самой страшной кары. Мне все равно, что говорят обо мне. Это уже не важно. Я убил ее и себя тоже, меня уже нет. Для меня сейчас важна светлая память об Анастасии. Мы с ней должны были обвенчаться весной и планировали свадьбу. За все 5 лет я ее и пальцем не тронул. Даже семейные скандалы у нас были редкими, и, я бы сказал, ровными, без сильных всплесков", - рассказал он.

Соколов поделился историей своих отношений с Настей.

"Примерно с 2018 года Анастасия жила у меня. В вузе мы не афишировали отношения. Но нужно отметить, что Настя была для меня самой лучшей помощницей, я благодарен ей за это. Летом 2018 года мы приняли решение о свадьбе, подали заявление в ЗАГС на 3 октября 2019 года. Мы с ней очень любили друг друга. В отпуске и на других мероприятиях мы потратили много денег. А те деньги, которые я ожидал в качестве заработка, не получил, поэтому свадьба была отменена. Поэтому мы решили подать заявление 12 ноября и выбрали день свадьбы - 28-29 апреля", - отметил профессор.

По его словам, они с Настей познакомились в 2014 году. После этого Соколов больше ни с кем из девушек не имел никаких отношений. 15 сентября 2019 года он всем близким объявил, что Настя его невеста.

Соколов заявил, что бы хотел сказать родителям Анастасии.

"Я неоднократно уже всем говорил и передавал через моего адвоката Александра Михайловича Почуева слова раскаяния и свои извинения родным и близким Анастасии. Хотя я понимаю, что никакими словами я не смогу ничего исправить и изменить. Я хочу лично извинится при первой возможности. Пока я тут, сделать этого не могу. Публиковать это (свое обращение к родным Анастасии - ред.) я не считаю допустимым, это очень личный вопрос", - высказался профессор.

Также он поделился, что у него есть один план на будущее - написать книгу.

Напомним, что сейчас 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов находится под арестом. Он проходит психиатрическую экспертизу в Москве (Россия).

Как сообщал "Апостроф", профессор Олег Соколов, который убил и расчленил свою студентку-любовницу в России, почти сорок лет назад был признан виновным в крушении корабля.