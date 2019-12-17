Под Киевом простились с трагически погибшим ветераном АТО: фото

В Вишневом Киевской области 16 декабря прошло прощание с бывшим бойцом батальона "Чернигов" Юрием Яценом с позывным "Хаски".
Как пишут местные издания, с бойцом прощались в Храме Вознесения Господня.
Юрий Яцен родом из села Рогозки Сновского района. Он пошел на Донбасс добровольцем и участвовал в военных спецоперациях.
Также известно, что именно Яцен задерживал "медового террориста", который приносил на украинские позиции мед с взрывчаткой. После демобилизации военный проживал в Киеве, где занимался проблемой реабилитации ветеранов.
Ветеран АТО трагически погиб 10 декабря, его сбил автомобиль.
allery/2809
Как сообщал "Апостроф", раньше в Киеве умер ветеран АТО Игорь Панов с позывным "Хан", которого вместе с женой зверски избили на улице Академика Киприанова.