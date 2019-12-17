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Разбил голову и сбежал: в Киеве мужчина зверски поиздевался над вахтершей, видео

вторник, 17 декабря 2019, 13:31
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Утром 16 декабря на вахте в доме по ул. Академика Глушкова, 37, в Киеве неизвестный мужчина жестоко избил дежурную женщину.

Как пишет сообщество "Киев Оперативный" в социальных сетях, парень без каких-либо причин начал избивать пожилую женщину.

В итоге у женщины была разбита голова и сломан нос. По всему телу вахтерши гематомы и синяки.

"Сегодня это наша мама, а завтра, не дай Бог, ею может оказаться ваша бабушка, мама, жена, сестра или дочь! Вглядитесь в это существо, возможно в нем вы узнаете своего соседа! Берегите себя и своих родных! Никто не смеет калечить людей! Будьте осторожны! Не известно в каком состоянии ходит это существо на нашему городу", - говорится в сообщении.

Также здесь отметили, что злоумышленник из Теремков.

Видео нападения можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что в киевском метрополитене прямо в одном из вагонов метро на горячем был задержан вор-карманник, который похитил вещи у одного из пассажиров.

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