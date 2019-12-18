RU  UA  EN

среда, 18 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 декабря

18:18
Почему гривна крепчает, а цены не падают: украинцы бурно обсуждают пояснение министра экономики
13:58
Экономический урон, как от войны с РФ: эксперт оценил потери из-за ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа
13:18
Когда Украина откажется от сотрудничества с МВФ: названы сроки
10:29
Вырастет не только минималка: какие налоги придется платить украинцам в 2020 году
08:44
Гривна бьет рекорды: НБУ обновил курс валют 17 декабря
07:46
Названы условия, при которых МВФ продолжит работать с Украиной

16 декабря

14:43
Украинским предпринимателям готовят "сюрприз" с налогами: сколько придется платить
14:25
Получат доступ к "Украинской бирже" через "Tradernet": "Фридом Финанс Украина" запустила новый сервис для клиентов
13:27
Доллар пробивает "дно": что происходит с курсом валют в обменниках Киева, фото
10:10
Если не хватает стажа для пенсии: появилось детальное разъяснение, что делать
08:45
Приближается к отметке в 23 грн: курс доллара на 16 декабря

15 декабря

20:53
Без "Газпрома" никуда: у Путина озвучили важное условие транзита газа в Украину
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пока родители отвлеклись: маленькая девочка устроила "погром" в автосалоне, фото

среда, 18 декабря 2019, 03:15
переглянути новину українською

В китайском городе Гуйлин маленькая девочка, которая пришла в автосалон с родителями, осталась без присмотра и повредила множество новеньких Audi.

Соответствующие фото были опубликованы в Instagram.

Сообщается, что родители оставили своего ребенка в автосалоне без присмотра. Девочка нашла где-то камень и использовала его, чтобы "порисовать" на машинах. Когда выбиравшие автомобиль родители и менеджеры салона обратили на это внимание, ребенок уже успел поцарапать десять новых Audi.

Ущерб составил почти 32 тысячи долларов. Менеджеры автосалона требовали эти деньги у родителей, однако те отказались платить. Спор пришлось решать в суде.

В результате была достигнута договоренность, в соответствии с которой родители юной художницы заплатили 70 тысяч юаней (около 11 тысяч долларов).

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве патрульные полицейские спасли 4-летнего мальчика, который стоял на парапете открытого балкона и плакал.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Здание колледжа превратилось в ад: фото, видео и все детали смертельного пожара в Одессе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: