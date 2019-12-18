Пока родители отвлеклись: маленькая девочка устроила "погром" в автосалоне, фото

В китайском городе Гуйлин маленькая девочка, которая пришла в автосалон с родителями, осталась без присмотра и повредила множество новеньких Audi.

Соответствующие фото были опубликованы в Instagram.

Сообщается, что родители оставили своего ребенка в автосалоне без присмотра. Девочка нашла где-то камень и использовала его, чтобы "порисовать" на машинах. Когда выбиравшие автомобиль родители и менеджеры салона обратили на это внимание, ребенок уже успел поцарапать десять новых Audi.

Ущерб составил почти 32 тысячи долларов. Менеджеры автосалона требовали эти деньги у родителей, однако те отказались платить. Спор пришлось решать в суде.

В результате была достигнута договоренность, в соответствии с которой родители юной художницы заплатили 70 тысяч юаней (около 11 тысяч долларов).

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве патрульные полицейские спасли 4-летнего мальчика, который стоял на парапете открытого балкона и плакал.