Пуля прошла навылет: всплыли жуткие детали гибели мирного жителя на Донбассе, видео

Мужчина, который погиб от огня вражеского снайпера в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, в момент трагедии находился на лавочке возле своего дома.

Об этом говорится в сюжете ICTV.

Военные медики пытались оказать ему помощь, однако мужчина умер. Известно, что погибшего звали Михаил, ему было 57 лет. Пуля попала ему в спину и прошла навылет.

"Не перебирают никем (российские снайперы, - "Апостроф"). Стреляют во всех, был бы это гражданский или военный. Во всех, никого не жалко им", - рассказал военный с позывным "Койот".

Как сообщал "Апостроф", 17 декабря на передовой попрощались с 21-летним бойцом Вооруженных сил Украины Сергеем Михальчуком, погибшим во время вражеского обстрела в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 14 декабря.