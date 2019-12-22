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Боевики ЛНР устроили подлую провокацию в зоне разведения сил: заявление штаба

воскресенье, 22 декабря 2019, 09:59
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В субботу, 21 декабря, боевики так называемой ЛНР на Донбассе нарушили режим прекращения огня в зоне разведения сил.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Так, вблизи населенного пункта Крымское незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли позиции украинских воинов минометами калибра 120 мм (12 мин). Отмечают, что это оружие должно быть отведено на расстояние более 15 км от линии разграничения в соответствии с Минскими договоренностями.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон призывает вооруженные формирования Российской Федерации прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", утром 21 декабря пророссийские боевики обстреляли дома мирных жителей поселка Золотое-4 Попаснянского района Луганской области.

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