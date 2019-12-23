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Завернула в ткань и выбросила: под Киевом мать устроила страшную расправу над ребенком

понедельник, 23 декабря 2019, 12:49
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В субботу, 21 декабря, в лесополосе возле города Фастов Киевской области было обнаружено тело новорожденного ребенка.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

Прохожие уведомили о страшной находке в полицию. Согласно словам источника прессы в правоохранительных органах, мать могла выбросить своего ребенка сразу после родов. При этом пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович никак не комментировал ситуацию.

Позже ряд СМИ опубликовали информацию, что найденный ребенок был рожден многодетной матерью в общежитии. После родов, она обернула его в тряпку и выбросила.

В данный момент правоохранители открыли производство по ст.117 УК Украины – умышленное убийство матерью ребенка. Матери грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал "Апостроф", 15 декабря в Металлургическом районе Кривого Рога местная жительница обнаружила в подъезде сверток, в котором находился младенец. После ее звонка в полицию, фельдшеры забрали ребенка и отвезли в роддом.

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