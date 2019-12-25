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Нашли без сознания: под Полтавой недетские "развлечения" подростков обернулись трагедией, фото

среда, 25 декабря 2019, 07:58
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Сотрудники патрульной полиции в Кременчуге, Полтавской области, обнаружили на улице двоих девочек-подростков, которые лежали без сознания на асфальте.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области.

Полицейские предоставили девочкам домедицинскую помощь и вызвали "скорую помощь". Обоим подросткам был поставлен предварительный диагноз – алкогольная интоксикация.

Как сообщается, жизни и здоровью девочек на данный момент ничего не угрожает.

В то же время, в полиции "напомнили" субъектам хозяйствования о запрете продажи алкогольных напитков лицам, которым не исполнилось 18 лет.

В комментариях некоторые пользователи возмутились "напоминанием" и потребовали от полицейских найти и наказать тех, кто предоставил несовершеннолетним алкоголь.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве подростки устроили массовую драку прямо в центре города.

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