RU  UA  EN

четверг, 26 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
22.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 декабря

10:29
Названа фамилия еще одной жертвы пожара в одесском колледже: фото
10:02
Джамала повторила свой детский образ, и получилось очень забавно
10:01
В Минобороны на взятке поймали полковника: опубликовано фото
10:01
Карпаты в снегу: появилось новое яркое фото
09:29
Избиение военной под Одессой: жертва раскрыла скандальные подробности про начальство
09:17
Задержанный в России педофил вербовал наемников на Донбасс: фото
09:00
"Сливал" закрытые данные: в Украине поймали опасного предателя, работавшего на Россию, фото
08:07
Герой-жертва и "игры с детьми": в сеть попала расшифровка разговора фигурантки дела Шеремета
07:38
Путин сыграл в хоккей и оконфузился: сеть взбудоражили фото и видео
07:07
Работают снайперы: появился тревожный рассказ бойца ВСУ о ситуации на Донбассе, видео
07:00
Встречаем Новый год без майонеза: три легких салата к праздничному столу
06:43
Солнечное затмение 26 декабря: онлайн видео трансляция уникального явления
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Избиение военной под Одессой: жертва раскрыла скандальные подробности про начальство

четверг, 26 декабря 2019, 09:29
переглянути новину українською

Рядовая Наталья Кулиш, которую избили в военной части, рассказала о своей обидчице.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам жертвы, телесные повреждения ей нанесла другая военнослужащая - Вера Загороднюк. Сам инцидент произошел еще 14 декабря.

"Нас отправили шить тенты на машины. Вера заявила, что не будет шить тенты и поедет домой, ей якобы трудно это делать. Я начала возмущаться, завязался конфликт, она начала меня ругать, а затем ударила по зубам и выбила два. Синяк на лице я замазывала, а зубы приклеила и так ходила до 19 декабря. Потом поехала в военный госпиталь", - рассказала Кулиш, которая проходит службу в военной части А3438.

В медучреждение ее отправили после прохождения обучения в Старычах, Львовская область. Драку, по словам Кулиш, видел командир роты обеспечения, где она служит, Михаил Савичев. Впрочем, он сказал, что якобы ничего не видел и женщина ничего не докажет.

По информации Кулиш, Загороднюк и еще одна военнослужащая, Юлия Пономарева, рассказали следователям, что 19 декабря пришли в квартиру к Кулиш. Там их встретили двое мужчин, признались в избиении военнослужащего.

По словам Кулиш, конфликты в подразделении у нее начались сразу - с апреля 2019 года. Она служит поваром, но, по ее словам, ей приходилось работать разнорабочим, в частности, ремонтировать помещения, выполнять строительные работы. С самого начала она начала говорить о коррупции в подразделении, но заявление в военную прокуратуру не написала - из-за давления и угрозы.

"Я начала говорить о хищении сухих пайков, о том, что собирают с нас деньги, по 100-150 гривен в месяц, неизвестно на что. Меня вызвал заместитель командира части по тыловому обеспечению Дмитрий Ангелюк и заявил, что "я или служу, или не служу" и угрожал уволить меня по состоянию здоровья", - отметила Кулиш.

С апреля по декабрь военнослужащая пять раз лечилась в госпитале, в том числе в неврологии и гинекологии.

Кулиш обвиняет Ангелюка в продаже сухих пайков и краже продуктов. Ее слова сейчас расследуются - журналисты ждут комментарий военной прокуратуры одесского гарнизона. Сам Ангелюк по телефону подтвердил проведение расследования, но возразил обвинения Кулиш о коррупции и угрозах.

Как сообщал "Апостроф", января 2019 года лейтенант Валерия Сикал заявила в полицию на своего командира, обвинив того в сексуальных домогательствах.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Здание колледжа превратилось в ад: фото, видео и все детали смертельного пожара в Одессе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: