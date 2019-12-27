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Под Одессой мужчина убил собственного сына: подробности

пятница, 27 декабря 2019, 14:30
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В Белгород-Днестровском Одесской области мужчина убил своего сына и спрятал тело во дворе под мусором.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Во время семейной ссоры отец ударил 44-летнего мужчину ножом в грудь, а на следующий день, уже мертвого, спрятал во дворе под мусором. Так покойник пролежал трое суток, пока его не заметили прохожие и не вызвали полицию", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что 70-летний глава семейства бросился с ножом на сына, когда тот в состоянии алкогольного опьянения якобы потребовал у матери деньги, угрожая ей физической расправой. Начался конфликт, во время которого пенсионер и нанес пострадавшему смертельный удар.

Действия мужчины квалифицировали как умышленное убийство. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, что в Киеве, на улице Павла Тычины, мужчина решил отомстить киевлянину по обвинению отца в краже и выстрелил в него.

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