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В деле об "избиении" военной под Одессой произошел неожиданный поворот

пятница, 27 декабря 2019, 17:04
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Наталья Кулиш, которую на днях избили в воинской части в Одесской области, могла дать ложные показания из-за личной обиды.

Такое заявление сделал представитель оперативного командования "Юг", сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

"Почему она это сделала? Личная обида, недовольство. Военнослужащая подала документы о переводе в другой род войск и может думала, что это ускорит процесс. Проводится служебное расследование, и факт драки не подтверждается, более 10 военнослужащих говорят, что этого не было. Подтверждается только факт словесной перепалки ", - говорит военный. Фамилии не называет.

Напомним, что Наталью Кулиш побила другая женщина-военнослужащая. Сама пострадавшая думает, что это связано с ее осведомленностью о коррупционных сделках в военной части. Мол, сухпай выдают без документов, а гражданские повара за черту части выносят продукты, которые предназначались для военных. Также военнослужащие работают не по специальности. Сама Кулиш записана поваром, но выполняла строительные работы.

Потерпевшая в должностных преступлениях обвинила двух офицеров: подполковника Дмитрия Ангелюка и старшего лейтенанта Михаила Саввича.

Как ранее сообщал "Апостроф", об избиении женщины в военной части в Одесской области стало известно 25 декабря . На место происшествия выехал заместитель министра обороны Иван Руснак. Сейчас он выясняет все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

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