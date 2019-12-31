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Стало известно о дерзкой провокации боевиков на Донбассе под Новый год

вторник, 31 декабря 2019, 19:30
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С начала суток вторника, 31 декабря боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных из БТР. К счастью, потерь у ВСУ нет.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Из вооружения БТР противник обстрелял позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - уточнили в пресс-центре.

Военные добавили, что в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих не было.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские патриоты ярко поздравили Донбасс с Новым годом.

Также в сети появилось трогательное видео, в котором девочка 5 лет выразительно и красиво читает стихи об Украине.

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