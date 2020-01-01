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Новогоднее "перемирие": боевики на Донбассе отметились очередными провокациями

среда, 01 января 2020, 19:36
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С начала нового 2020 года незаконные вооруженные формирования на Донбассе успели уже дважды нарушить режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил.

С начала суток 1 января, по состоянию на 18:00 на линии разграничения было зафиксировано два обстрела.

"Оба обстрела наших позиций зафиксированы вблизи населенных пунктов Новолуганское и Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сообщении.

Противник обстреливал позиции защитников Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов 1 января один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Как сообщал "Апостроф", в зоне ООС на Донбассе ликвидировали боевика ДНР с позывным "Шах", который ранее позировал на фоне мемориала убитому главарю террористов Александру Захарченко.

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