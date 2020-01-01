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Под Днепром пьяные неадекваты жестоко избили медиков в новогоднюю ночь

среда, 01 января 2020, 16:33
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В ночь на 1 января в Никополе, Днепропетровской области, двое нетрезвых жителей города напали на прибывших по вызову медиков "скорой помощи".

Об этом сообщил в Facebook директор областного центра экстренной медицинской помощи Радий Шевченко.

По его словам, бригада прибыла на вызов возле площади исполкома Никополя. Пьяная женщина жаловалась на боль в животе и требовала дать ей таблетку панкреатина. От предложения осмотреть ее в машине и купить таблетку в аптеке через дорогу она отказалась.

Когда бригада медиков вернулась на станцию "скорой помощи", туда же приехала эта женщина и ее пьяный сын. Они устроили драку с бригадой, оперативным врачом и санитаркой станции.

"Спасибо, полиция приехала быстро. В присутствии полицейских "больную" осмотрели и поставили диагноз – алкогольная интоксикация. Требую от полиции Никополя и городских властей обнародовать информацию об уголовном производстве и дальнейшем состоянии расследования", – пишет Шевченко.

Как ранее сообщал "Апостроф", в городе Волжск (Россия) новогоднее выступление Деда Мороза превратилось в массовую драку.

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