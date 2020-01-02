Авиакатастрофа в Казахстане: появилось видео момента крушения самолета

В сети появилось видео момента катастрофы пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Казахстане, в результате которой погибли 12 человек.

Видеозапись опубликована на YouTube.

После неудачного взлета самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Самолет разбился при вылете из аэропорта Алма-Аты. Лайнер врезался в строящийся двухэтажный дом. В результате погибли 12 человек, более 60 пострадали. По данным следствия, причиной катастрофы могла быть ошибка пилотов или техническая неисправность в системе навигации.

Напомним, среди пассажиров самолета, которым удалось выжить, была супружеская пара из Украины Юрий и Яна Сон.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали аудиозапись переговоров с экипажем самолета.