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Пожар в клубе под Тернополем: полиция рассказала о состоянии детей

пятница, 03 января 2020, 23:00
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Вследствие пожара в сельском клубе Тернопольской области восемь детей находятся в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По словам правоохранителей, взрыв в здании произошел около 18:30, именно тогда поступила информация о ЧП в селе Угринов. Спасателям быстро удалось ликвидировать огонь.

Однако в результате трагедии пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые в это время репетировали выступление рождественского вертепа в клубе. Их с ожогами 1-2 степени доставили в реанимационное отделение районной больницы. Для оказания дальнейшей квалифицированной медицинской помощи всех детей транспортируют в Тернопольскую областной детскую клиническую больницу.

На месте инцидента продолжают работать взрывотехники и экстренные службы. По предварительной версии спасателей, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Накануне чрезвычайного происшествия газовики проводили газ в сельский совет, который находится рядом с клубом. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о предоставлении правовой квалификации данного события.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Николаевской области 2 января произошел пожар в пассажирском поезде "Харьков-Херсон".

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