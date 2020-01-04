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На Волыни страшной смертью погибла курсантка университета МВД

суббота, 04 января 2020, 11:16
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В пятницу, 3 января, в одной из квартир в Ровно было обнаружено тело 19-летней студентки третьего курса Львовского университета внутренних дел.

Девушку без признаков жизни в квартире на улице Буковинской нашла ее же мать, сообщают в пресс-службе Национальной полиции.

Прибывшие на место медики констатировали смерть студентки. По предварительным данным, она отравилась угарным газом.

В данный момент тело девушки направили для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления окончательной причины смерти.

По факту начато расследование по части 2 статьи 275 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

Напомним, что в Киеве арестовали 60-летнего мужчину, который изнасиловал 18-летнюю девушку.

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