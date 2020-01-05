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Взрыв грузовика на Донбассе: названо имя погибшего украинского воина

воскресенье, 05 января 2020, 21:35
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В воскресенье, 5 января, в результате подрыва грузовика на мине в зоне действия Операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий Сергей Дичек.

Об этом сообщила координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар.

Украинскому бойцу было 48 лет. Мужчина был родом из Волочиска, Хмельницкой области, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне.

"Происшествие произошло в районе населенного пункта Золотое-4. Грузовик с двумя военными, среди которых был и Сергей Дичек, наехал на противотанковую мину. В результате взрыва, наш земляк погиб. Другой военный получил тяжелые ранения", – пишет Дзекар.

Дичек защищал Украину более пяти лет. У мужчины осталась пожилая мать и жена, которая живет в селе Богдановка с двумя сыновьями.

Как ранее сообщал "Апостроф", в штабе ООС подсчитали потери, которые понесли на Донбассе боевики в прошедшем 2019 году.

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