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Поисковая операция продолжается: опубликовано страшное видео с места крушения самолета МАУ в Иране

среда, 08 января 2020, 11:21
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В сети появилось видео с места крушения самолета МАУ в Иране, где погибли более сотни людей.

Об этом сообщают в Telegram-канале "360tv.ru".

"Красный полумесяц (Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - ред.), пожарные и спасатели продолжают поисковую операцию на месте крушения. Видео не для слабонервных", - написали в сети и опубликовали видеозапись с места трагедии.

Напомним, 8 января в городе Тегеран сразу после взлета разбился"Боинг 737", принадлежащий авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений.

Как сообщал "Апостроф", на борту потерпевшего крушение в Иране пассажирского самолета компании "Международные авиалинии Украины" находилось, по предварительной информации, 11 украинцев.

Позже в интернете опубликовали список погибших людей.

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