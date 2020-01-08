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Слезы и боль: появилось видео с родителями бортпроводника самолета, разбившегося в Иране

среда, 08 января 2020, 15:10
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С утра 8 января в аэропорту Борисполь находятся родственники людей, которые летели в Киев из Тегерана (Иран) потерпевшим крушение самолетом Boeing авиакомпании МАУ.

В ИРАНЕ РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ МАУ: ФОТО, ВИДЕО И СПИСКИ ПОГИБШИХ

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Life Shot".

На записи родители одного из бортпроводников рассказывают о том, как узнали о гибели своего сына. С утра им позвонила дочь и сообщила, что самолет, на котором он находился, потерпел крушение. Позже стало известно, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Сейчас с родственниками погибших работают психологи.

Как ранее сообщал "Апостроф", с 9 января до выяснения причин крушения самолета Boeing авиакомпании МАУ украинским авиакомпаниям будут запрещены полеты в небе над Ираном.

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