Слезы и боль: появилось видео с родителями бортпроводника самолета, разбившегося в Иране

С утра 8 января в аэропорту Борисполь находятся родственники людей, которые летели в Киев из Тегерана (Иран) потерпевшим крушение самолетом Boeing авиакомпании МАУ.

В ИРАНЕ РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ МАУ: ФОТО, ВИДЕО И СПИСКИ ПОГИБШИХ

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Life Shot".

На записи родители одного из бортпроводников рассказывают о том, как узнали о гибели своего сына. С утра им позвонила дочь и сообщила, что самолет, на котором он находился, потерпел крушение. Позже стало известно, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Сейчас с родственниками погибших работают психологи.

Как ранее сообщал "Апостроф", с 9 января до выяснения причин крушения самолета Boeing авиакомпании МАУ украинским авиакомпаниям будут запрещены полеты в небе над Ираном.