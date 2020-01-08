В Казахстане прогремел смертельный взрыв в жилом доме: первые подробности и кадры с места

В Казахстане в жилом доме произошел взрыв газа, в результате чего погиб ребенок, есть пострадавшие

Об этом сообщают в Telegram-канале Hue.

Трагедия случилась в городе Каскелен. Вследствие взрыва разрушилась часть дома. Под завалами погиб 10-летний ребенок, также еще 7 человек пострадали.

В сети опубликовали видео и фото с места трагедии. Там сейчас работают правоохранители, спасатели и медики.

Напомним, 3 января в Тернопольской области в сельском клубе произошел взрыв, в результате пострадали восемь детей. Там после хлопка неизвестно происхождения огонь охватил здание.

Как ранее сообщал "Апостроф", на популярном горнолыжном курорте Щирк на юге Польши прогремел мощный взрыв в жилом доме.