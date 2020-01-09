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Авиакатастрофа самолета МАУ: появились подробности переговоров Зеленского с президентом Ирана

четверг, 09 января 2020, 19:10
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Иран готов предоставить украинским экспертам доступ ко всем данным для установления причин катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Об этом в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Киев начал работу по расследованию причин катастрофы.

"Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", - отметил он.

В свою очередь Рухани пообещал провести объективное расследование и установить причины трагедии.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что самолет украинской авиакомпании МАУ, разбившийся в Иране в ночь на 8 января, перед катастрофой пытался вернуться в аэропорт.

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