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Должны были лететь вдвоем: появился трагический рассказ канадца о гибели жены в авиакатастрофе в Иране

четверг, 09 января 2020, 15:37
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Житель Оттавы (Канада) Мохсен Ахмадипур не сел на самолет МАУ рейса PS 752 "Тегеран-Киев", который разбился в среду, 8 января в Иране, из-за того, что у него возникли проблемы с билетом, а его жена стала одной из жертв авиакатастрофы.

Об этом сообщает Ottawacitizen.

Так, он с 43-летней женой Рои Азадян должны были вдвоем лететь рейсом в Киев, а оттуда в Оттаву. Пара была в Иране в гостях у своих родственников.

Но в аэропорту Тегерана Ахмадипур узнал, что его билет уже не действителен, из-за какой-то странной путаницы. Он сказал жене, что присоединится к ней, как только сможет попасть на другой рейс.

Ахмадипур ждал в аэропорту, пока Азадян садилась на борт самолета в Киев, и узнал об аварии внутри терминала.

Как сообщал "Апостроф", самолет украинской авиакомпании МАУ, разбившийся в Иране в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт.

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