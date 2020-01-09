Облили бензином и подожгли: на Закарпатье устроили расправу над иностранцем, фото

В селе Долгое Закарпатской области в диско-баре между гражданином Латвии и местными жителями произошел конфликт, который закончился тяжелыми травмами у иностранца.

Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Так, по сообщению правоохранителей, латвиец начал спор с 23-летним местным жителем, после чего последний облил иностранца из бутылки бензином и поджег. Затем нападавший сбежал с места происшествия.

Иностранец был доставлен в реанимацию местной районной больницы, у него выявили телесные повреждения обеих рук, ожоги тела, лица и дыхательных путей.

Согласно словам пострадавшего, он приехал в Украину погостить у родственников.

Полиция открыла расследование по статье покушение на убийство, а нападавшего уже задержали. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве неизвестный мужчина напал на девушку и нанес ей 17 колотых ран. Он пока не был задержан, в сети появился фоторобот нападавшего.