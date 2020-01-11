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В Украине умолчали о важной детали в расследовании причин катастрофы самолета в Иране

суббота, 11 января 2020, 17:10
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В распоряжении Украины имелись доказательства ракетного удара по самолету МАУ, который разбился в небе над Тегераном в среду, 8 января, еще до того, как соответствующую информацию обнародовали западные партнеры.

Об этом сообщает ВВС Украина.

"Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран", - заявил изданию секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, украинским специалистам удалось выяснить даже "название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти и знаем, у кого ее купили".

"И за очень короткий промежуток времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран - это очень сложная страна, и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее военнослужащий ВСУ Игорь Лукьянов указал на нестыковки в заявлении иранского генерала Амира Али Хаджизаде об ударе по украинскому самолету.

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